النايض يُحرض من واشنطن على «صلاح بادي»

قام سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، العارف النايض، بزيارة إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، عقد خلالها عدة لقاءات واجتماعات مع شخصيات كبيرة وبارزة في الإدارة الأمريكية.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للواء الصمود إحميدة الجرو، فإن أهم هذه اللقاءات كانت مع قيادات في مكتب الأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون” وعدد من مساعديه ومستشاريه.

هذا وقام النايض خلال لقاءاته بالتحريض على آمر لواء الصمود العميد صلاح بادي، وطالب بفرض عقوبات إضافية عليه، وطلب من المسؤولين الأمريكيين الدفع في إصدار قانون لحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية مُسيطرة على المجلس الرئاسي، كما قام بدعم خليفة حفتر خلال حديثه.