النايض يُحرض من واشنطن على «صلاح بادي»

قام سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، العارف النايض، بزيارة إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، عقد خلالها عدة لقاءات واجتماعات مع شخصيات كبيرة وبارزة في الإدارة الأمريكية.
وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للواء الصمود إحميدة الجرو، فإن أهم هذه اللقاءات كانت مع قيادات في مكتب الأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون” وعدد من مساعديه ومستشاريه.
هذا وقام النايض خلال لقاءاته بالتحريض على آمر لواء الصمود العميد صلاح بادي، وطالب بفرض عقوبات إضافية عليه، وطلب من المسؤولين الأمريكيين الدفع في إصدار قانون لحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية مُسيطرة على المجلس الرئاسي، كما قام بدعم خليفة حفتر خلال حديثه.
لا حولة ولا قوة الا بالله … ناعت القتيل مثل قاتله …الي. اين انتم ذاهبون يا ليبيون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
انا اصدق ما قاله هذا الرجل بانه ليس مع الاخوان…. وان كان قد اخطاء ….. قال تعالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ )) اما الاخوان فذلك شئ ثاني ونحن الليبيين قادرين عليهم ان اتحدنا تحت حب الله ورسولة والوطن
وماذا يفعل عصام عميش وعماد المنتصر واخرين في واشنطن؟ تكرهون لغيركم ما تحبون لا انفساكم،تنددون بماتسمونه عسكرةالدولةواغلب قادكم عسكرين من ميلشياوين الي خريجي تورابورا وقندهار، تتهمون ابنا حفتر بدون اتبات بسرقة 600 مليون دينار وأنتم تملكون خزانة الدولة وسرقتم اكثر من 60 مليار دولار، جوعتم الشعب وجعلتم أيامه ولياليه ضالمة، تتهمون خصكم بالانقلاب علي الشرعية وأنتم اول من قام بالانقلاب بعملية ظلام ليبيا، اكتر من خمسة سنوات ولم نري منكم الا الفوضي وخراب البلاد وموساستها وسرقة امولها،
اخي الفاضل ابن الوطن المحترم لا فرق بين من ذكرت وهذا … ولا فرق بينهم وبين خيرات الصخيرات …. ابناء الوطن المحبين للوطن واهله لا يطلبون من ….. بالقضاء علي الفاسيدين من ابناء الوطن ولا يستعين بالأجنبي ولكن يتوجه لله اولاً ثم الشعب … بالنسبة للإخوان لقد انتهت خزعبلاتهم وانكشفوا للجميع حتي قطوستنا عرفتهم …. الأجنبي لا يهمه ماذا يفعل هؤلاء بالشعب الليبي الذي يهمه ماذا يفعل هؤلاء بمصالحه