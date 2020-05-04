النجار: لن يعود أي مواطن إلى ليبيا إلا بعد خضوعه للإجراءات الوقائية

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار إن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وأشار أنه لن يتم عودة أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما , والتأكد من خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الـــPCR.

وأوضح النجار في مقابلة مع مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الإجراءات تمثلت ومن ضمن مهام المركز في إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل من حيث الخطوات الوقائية مع المواطنين العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا.

كما بيّن النجار أن هناك تنسيق ما بين وزارة المواصلات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في عمليات نقل المواطنين.

وعن الإجراءات المتخذة من قِبل المركز عقب وصول العالقين من الخارج، أفاد النجار بأن المركز قد جهز بطاقات لمتابعة الوضع الصحي للمسافرين, سيتم تعبئتها داخل الطائرات ومن ثم تسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية, التي بدروها ستعمل على تسليمها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين.

يشار إلى أن الثلاثاء المقبل حُدِد موعد لأولى رحلات عودة المواطنين إلى ليبيا بواقع رحلتين إلى 3 رحلات يوماً.