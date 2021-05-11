النجار: 100 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن نحو 100 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد النجار في مقطع فيديو عبر صفحة المركز على فيسبوك، بأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس تسير بشكل مرضي وبوتيرة ممتازة، مؤكدا أن الحملة ستشمل كل البلديات بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الحملة بدأت بتوزيع 200 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي، ثم 75 ألف من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، وبعدها 150 ألف جرحة من “سينوفاك” الصيني.

وأشار النجار إلى أن الأشخاص المطعمين حصلوا على الجرعة الأولى فقط، حتى يمكن تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين، مؤكدا أن التطعيمات ثبت أنها آمنة وفعالة عبر أبحاث نشرت في أكبر المجلات الطبية العالمية، والجرعة الواحدة الأولى تعطي حماية كافية لمنع الوفاة بالفيروس أو مضاعفاته الخطرة.

ولفت إلى أن شحنات التطعيم ستأتي تباعا إلى ليبيا، مشددا على أن هناك عدالة في توزيع اللقاح، بناء على الفئات المستهدفة في البلديات وعدد السكان بها.