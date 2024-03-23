النخبة الفرنسية تتدرب على تأمين الألعاب الأولمبية

نفذت إحدى وحدات شرطة النخبة الفرنسية، تمرين محاكاة لهجوم على قارب باريسي في نهر السين الذي يمر عبر مدينة باريس، قبل أربعة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية لباريس 2024.

وتدربت قوات الشرطة على عدة سيناريوهات لهجوم محتمل خلال الحدث العالمي، من بينها تواجد رجل مسلح على متن قارب باريسي مليء بالسياح، وكذلك سيناريو مفاده أن عملية قتل جارية على متن القارب من طرف ثلاثة أشخاص عدائيين على الأقل.

وفي كل السيناريوهات التي تتمرن عليها وحدة النخبة، الأولوية المطلقة هي تأمين حياة الركاب، وبعد ذلك التحقق من صحة التهديد، وإذا لزم الأمر، وضع حد له والقبض على المهاجم، أما إذ لم يكن الاعتقال ممكنًا، فيتدرب رجال الوحدة على “محاولة” تحييد المهاجمين أو تحييدهم.

وفيما يخص حفل الافتتاح، المقرر عقده في 26 يوليو، سيتم تعبئة ثلاتة قوات تدخل مختصة من وحدة النخبة التي تتمير بمهاراتها البحرية على نهر السين، ومجموعة التدخل الخاصة بالدرك الوطني التي تتميز بمهاراتها الجوية، وفرقة البحث والتدخل المعروفة بتدخلاتها البرية.

وإذا تطلبت التطورات الأمنية انذاك تعزيز الخطة، فسيتم تعبئة وحدة النخبة قبل حفل الافتتاح أيضًا، “لتمشيط” جزء من نهر السين، ما يعني أنه سيتعين على الغواصين فحص قيعان النهر والتأكد من خلوها من أي متفجرات أوألغام أو ذخائر.