النرويج تتطلع للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 7 فبراير 2021 - 18:06 | آخر تحديث: 7 فبراير 2021 - 18:09 نُشر: الأحد، 7 فبراير 2021 - 18:06
دولي
أرشيفية/ويكيبيديا
مبنى وزارة الخارجية النرويجية في أوسلو

أعلنت حكومة مملكة النرويج، عن ترحيبها وتأييدها للنتائج التي حققها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مديمة جنيف بتشكيل سلطة تنفيذية وانتخاب رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس للوزراء.

ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية النرويجية، أن ما تم في جنيف يعد “خطوة مهمة حيث انتخب منتدى الحوار حكومة مؤقتة.

وأعربت النرويج عن تطلعها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وتقديرها الجهود الدؤوبة التي تبذلها، بحسب البيان.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

آخر تحديث: 7 فبراير 2021 - 18:09
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