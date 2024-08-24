النصر السعوي يقدم عرضا رسميا لضم نجم برازيلي

تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي “ويسلي”، من “نادي كورينثيانز”.

وكتب خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “النصر اقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق مع نادي كورينثيانز بشأن ضم “ويسلي” مقابل 20 مليون دولار”، مضيفا: “تم ترتيب التفاصيل النهائية بين الناديين، وتم الانتهاء من الصفقة مع اللاعب تقريبا”.

هذا ويعد “ويسلي” البالغ عمره 19 عاما، من أبرز المواهب الصاعدة في البرازيل، وشارك في 46 مباراة في الموسم الماضي مع فريق “كورينثيانز” في مختلف المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه، ويرتبط ويسلي بعقد مع “كورينثيانز” حتى أغسطس 2027.