النفط.. توقعات بصعود سعر البرميل إلى 35 دولار

توقع بنك الاستثمار “مورغان ستانلي”، صعود سعر برميل خام برنت إلى متوسط 35 دولارا خلال الربع الثالث من العام الجاري، صعودا من 30 دولارا في الربع الثاني.

وقال “مورغان ستانلي” في مذكرة بحثية، إن الأسعار ستواصل صعودها في الربع الأخير 2020، لتبلغ 40 دولارا للبرميل، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

يأتي ذلك في حين، تأثرت أسعار النفط الخام بشدة من تراجع الطلب العالمي، الناتج عن قيود عالمية على التنقل والإنتاج، دفع إلى هبوط الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، أفضى إلى حدوث تخمة عالمية في المعروض.

وهبطت عقود خام برنت إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، الشهر الماضي قبل أن تبدأ بالصعود خلال الشهر الجاري، مدفوعة بتنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج، واستئناف الأنشطة الاقتصادية عالميا.

وأفاد البنك بأن تقديراته تُشير إلى أن تراجعا في المعروض العالمي يبلغ 4 – 6 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 2019، خلال الربع الأخير 2020، في حين قالت منظمة “أوبك”، إن الطلب على الخام في أبريل تراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا.