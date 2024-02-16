النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير شباط، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من 1% أمس الخميس، وسط تراجع بأكثر من التوقعات لمبيعات التجزئة الأميركية، لتعود آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 82.75 دولار للبرميل. فيما استقرت العقود الآجلة للخام الأميركي مسجلة 78.04 دولار للبرميل.

وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية 0.8% في يناير كانون الثاني وهي أكبر وتيرة منذ فبراير شباط العام الماضي، كما أنها وتيرة تجاوزت تقديرات تراجعها بنسبة 0.1%.

من جانبه، قال رئيس شركة إن.إس تريدنغ هيرويوكي كيكوكاوا في تصريحات نقلتها رويترز إن الآمال بخفض معدل الفائدة في أميركا قدمت الدعم أمس الخميس، لكن المستثمرين يقيمون الوضع قبل العطلة الطويلة في أميركا، (في إشارة إلى العطلة المرتقبة يوم الإثنين المقبل).

وأضاف: مع مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة عن كثب، سيواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد إلى سلاسل توريد النفط الخام، متوقعاً أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح ما بين 70 إلى 80 دولاراً لفترة من الوقت.

كما خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر أمس التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.22 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي عند 1.24 مليون برميل يومياً.