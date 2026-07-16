الأسواق تترقب.. هل انتهت موجة صعود النفط؟

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية، بينما تواصل الأسواق تقييم المخاطر المرتبطة بالضربات الأميركية على إيران وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.25%، لتصل إلى 79.40 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسليم سبتمبر بنسبة 0.48%، مسجلةً 84.54 دولارًا للبرميل، وفق بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وقالت كبيرة محللي الأسواق لدى “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا، إن المخاطر الجيوسياسية ما زالت تقدم دعمًا قويًا لأسعار النفط، إلا أن المتعاملين يميلون بعد موجة الارتفاع الأخيرة إلى اتباع نهج الترقب والانتظار.

وأضافت ساشديفا أن اهتمام الأسواق انتقل من طبيعة التهديدات الجيوسياسية نفسها إلى قياس تأثيرها الفعلي على تدفقات النفط، إلى جانب متابعة ردود الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة.

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنحو دولار واحد في وقت سابق من جلسة التداول، بينما حافظ الخامان على التداول قرب أعلى مستوياتهما خلال شهر.

وجاءت مكاسب النفط خلال الأسبوع الجاري مع تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة الهجمات، إذ كانت تمر عبر هذا الممر البحري قبل اندلاع الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية للطاقة عالميًا، إذ يمثل نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطرابات أمنية فيه عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على الأسواق وأسعار الطاقة.