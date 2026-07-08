برنت فوق 76 دولار.. الخليج يشعل سوق النفط

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026، بعدما صعدت بأكثر من 3% وسط تجدد التوترات العسكرية في منطقة الخليج وتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ما أعاد المخاوف إلى الأسواق بشأن مستقبل إمدادات الطاقة وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر المقبل ارتفاعًا بنسبة 3.33% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 76.63 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 8:21 بتوقيت موسكو.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس المقبل بنسبة 3.34%، لتسجل 72.79 دولارًا للبرميل، وسط عمليات شراء مدفوعة بمخاوف المستثمرين من انعكاسات التصعيد العسكري على سوق الطاقة العالمي.

وجاءت موجة الصعود في أسعار الخام عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني، في وقت مبكر من الأربعاء، أن طهران نفذت هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، مشيرًا إلى أن هذه العمليات جاءت ردًا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران.

وفي المقابل، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة غارات خلال الليل على مواقع إيرانية، موضحًا أن العمليات جاءت ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز.

وتسببت التطورات المتسارعة في رفع مستوى القلق لدى المتعاملين في أسواق الطاقة، مع خشية المستثمرين من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطرابات في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية بالنسبة لإمدادات النفط والغاز العالمية.

هذا ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من شحنات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه عاملًا مباشرًا يؤثر على الأسعار العالمية.

وتراقب الأسواق التطورات الأمنية في المنطقة عن كثب، إذ إن أي تعطّل في حركة السفن أو تصاعد المخاطر على خطوط الإمداد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط على أسعار الطاقة.

ويأتي ارتفاع النفط في وقت حساس بالنسبة للأسواق العالمية، التي تتأثر بشكل كبير بالعوامل الجيوسياسية، خصوصًا عندما ترتبط التطورات بمناطق إنتاج رئيسية للطاقة أو ممرات بحرية حيوية.

ويواصل المستثمرون متابعة تطورات المواجهة بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وأسواق النفط خلال الفترة المقبلة.