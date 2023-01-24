النفط يستقر في ظل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

استقرت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأميركية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 88.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 81.70 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة: “الاقتصاد الأمريكي ما زال قد يشهد تنقل رأس المال من قطاع لآخر وبعض المتعاملين في قطاع الطاقة لا يزالون متشككين بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين خلال هذا الربع”.
ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات أعمال الشركات التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.
وعلى جانب المخزونات، أظهر استطلاع أولي أجرته وكالة “رويترز” أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية قد ارتفعت الأسوع الماضي مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.
ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأميركي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء.
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