النفط يصعد مدفوعا بتثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي

صعدت أسعار النفط في تعاملات نهاية الأسبوع، بعد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة، للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن العقود الآجلة لخام “برنت” صعدت بنسبة 0.36% إلى 80.84 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4% إلى 76.15 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي الأربعاء بنسبة 2.5% إلى 75.85 دولار للبرميل.

وكمحصلة لشهر يناير الماضي سجلت أسعار النفط ارتفاعا للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل التوترات في منطقة البحر الأحمر، وصعد خام “برنت” خلال الشهر الماضي بنسبة 6.1% والخام الأمريكي صعد بنسبة 5.9%.

وجاء الصعود بعد تراجع سببته المعنويات في الأسواق إثر بيانات أظهرت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في يناير 2024 للشهر الرابع على التوالي.