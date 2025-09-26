النفط يحقق أكبر زيادة منذ يونيو.. العقود الآجلة تتجاوز 65 دولار

صعدت أسعار النفط في جلسة تداول اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية خلال ثلاثة أشهر، وسط تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.46%، لتصل إلى 65.28 دولارًا للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.36% إلى 69.67 دولارًا للبرميل. وتُظهر المؤشرات اتجاه الأسعار لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%، وهي أكبر زيادة منذ منتصف يونيو الماضي.

ويُعزى هذا الصعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الإمدادات النفطية بسبب توترات جيوسياسية وتقلبات في الإنتاج العالمي.

البلاتين يسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2013 متجاوزًا 1560 دولارًا للأونصة

في الوقت ذاته، شهدت أسعار البلاتين ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تجاوزت العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر المقبل مستوى 1560 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عامًا.

وقفزت الأسعار بنسبة 1.28%، متأثرة بالاتجاه الصعودي القوي الذي بدأ منذ بداية سبتمبر الجاري، حيث سجل المعدن ارتفاعًا يزيد عن 13% خلال الشهر، وحقق مكاسب تقارب 70% منذ مطلع العام الحالي.

ويعكس هذا الأداء القوي اهتمام المستثمرين المتزايد بالبلاتين كمعدن نفيس واستثماري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب الصناعي على المعدن.