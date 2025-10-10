النفط ينخفض مع الهدوء بالشرق الأوسط.. الذهب يواصل صعوده القوي

تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها، مع تداول خام برنت قرب 65 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط دون 62 دولارًا.

وجاء الهبوط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد موافقة إسرائيل على إطار عمل لإطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن معتقلين من “حماس”، مما يشير إلى تقدم نحو اتفاق سلام قد يزيل علاوة الحرب من الأسعار.

في الوقت نفسه، تواجه الأسواق توقعات بفائض إمدادات مع زيادة إنتاج تحالف “أوبك+” بواقع 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وهي زيادة أقل من توقعات السوق، ما دفع الأسعار للارتفاع في بداية الأسبوع قبل أن تعود للهبوط، كما تسهم الإمدادات القادمة من منتجين في الأميركتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تعزيز فائض المعروض.

على الجانب السياسي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 50 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بتجارة الطاقة الإيرانية، ضمن جهود مستمرة للضغط على طهران.

يظل المزاج العام للأسواق هابطًا مع تباينات في التوقعات، وسط تقييمات بأن الفوائض عادة ما تُسعر مسبقًا في الأسواق.

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مع طلب قوي وسط توترات جيوسياسية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عند حوالي 3975 دولارًا للأونصة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بدعم من الطلب القوي. رغم استقراره دون مستوى 4000 دولار، ارتفع الذهب بنسبة 2.2% خلال هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الصعود مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، إضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 3985.8 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 49.89 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي عند 51.22 دولار في الجلسة السابقة.

هذا الاتجاه يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، التي تدعم الطلب على الذهب كأصل مستقر وسط التقلبات الاقتصادية والسياسية.