النفط يُسجل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط 1% في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات.
ويأتي ذلك بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتكهنات بشأن إجراءات التحفيز الصينية التي تمهد لزيادة الطلب على أكبر مستورد للخام في العالم، وخفض إنتاج “أوبك+”، إلى جانب ظهور بيانات عن انخفاض عدد حفارات النفط الأميركية للأسبوع السابع على التوالي.
وارتفع خاما القياس حوالي 5% خلال الأسبوع المنتهي، مدعومين بتخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف “أوبك+” في وقت سابق من الشهر الجاري، ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنسبة 13% خلال الشهر.
وسجل مزيج برنت ارتفاعاً بـ75 سنتا إلى 84.99 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 80.58 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.
وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني بمعدل 2.4% وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى “الهبوط الهادئ”.
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