النمروش: الانضباط أساس بناء مؤسسةٍ عسكريةٍ احترافيةٍ

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، عقد اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأكاديميات والكليات العسكرية، بحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة، لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، والاطلاع على سير العمل في مؤسسات التعليم العسكري، بما يعزز تطويرها والارتقاء بمخرجاتها.

وبحسب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ناقش الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بحفل تخرج طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، إلى جانب التحضيرات لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي المقبل، بما يضمن انطلاق العملية التعليمية وفق أعلى معايير التنظيم والانضباط.

واستعرض المجتمعون سير العملية التعليمية في الأكاديميات والكليات العسكرية، كما بحثوا سبل تطوير المناهج الدراسية بما يواكب متطلبات المؤسسة العسكرية، ويعزز كفاءة التأهيل الأكاديمي والمهني.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش: “أهمية الاهتمام بالطلبة المتفوقين”، مشددًا على “استكمال إجراءات إيفاد الأوائل للدراسة بالخارج للاستفادة من الخبرات العسكرية المتقدمة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المؤسسة العسكرية.”

كما شدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي على ضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكري داخل الأكاديميات والكليات العسكرية، معتبرًا أن ذلك يُشكل ركيزةً أساسيةً في إعداد الضباط، وبناء مؤسسةٍ عسكريةٍ احترافيةٍ قائمةٍ على الانضباط والكفاءة.