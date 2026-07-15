النمروش: توحيد المؤسسة العسكرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار ليبيا

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية وآفاق التعاون المشترك لدعم هذا المسار الوطني.

واستقبل النمروش، اليوم الأربعاء في طرابلس، القائم بالأعمال الأمريكي، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة ببناء مؤسسة عسكرية موحدة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن دعم المبادرات الرامية إلى تطوير مؤسسة عسكرية قادرة على أداء مهامها في حماية الوطن، وترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد رئيس الأركان العامة أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز مسار الإصلاح العسكري وفق رؤية وطنية موحدة.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسار توحيد المؤسسات العسكرية وتعزيز التنسيق الدولي حول الملفات الأمنية في ليبيا.