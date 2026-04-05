النمروش يبحث مع «مدير الاستخبارات السودانية» الشراكة العسكرية

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور المهندس صلاح الدين النمروش، مع مدير الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، الفريق ركن محمد علي صبير، آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة طرابلس بحضور وفد مرافق من الجانب السوداني.

وأكد رئيس الأركان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الليبي والسوداني، مشددًا على أهمية تطوير التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بما يعزز قدرة المؤسستين العسكريتين على مواجهة التحديات المشتركة.

كما اتفق الجانبان على توسيع برامج التدريب العسكري وتبادل الخبرات، بهدف رفع كفاءة العناصر وتعزيز الجاهزية، في إطار شراكة استراتيجية تعكس متانة العلاقات الثنائية وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون البنّاء بين البلدين.