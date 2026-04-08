النمروش يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون «العسكري والاستخباراتي»

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، بمكتبه، مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسية، الفريق أول حبيب بن صالح الضيف، يرافقه وفد رسمي، وذلك بحضور رئيس أركان حرس الحدود وعدد من ضباط رئاسة الأركان.

وتركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الدولي بين ليبيا وتونس، خاصة في المجالات الاستخباراتية، إلى جانب تطوير وتنسيق العمل بين القوات البرية في البلدين.

وتناول الطرفان تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وإجراء تمارين ميدانية على الحدود، بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية، وضمان قدرة القوات على التصرف بفعالية في مواجهة أي تهديد محتمل.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق الأمني المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.