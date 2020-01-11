النواب التونسي يرفض منح الثقة لحكومة «الجملي»

الحكومة المقترح واجهت اختبارا عسيرا. [أرشيف/رويترز]

رفض مجلس النواب التونسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، منح الثقة لأعضاء حكومة رئيس الوزراء المُكلف، الحبيب الجملي.

وصوت 72 نائبا بنعم فيما رفض 134 حكومة الجملي، علما أن الحكومة تحتاج إلى 109 أصوات لكي تنال المصادقة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الحكومة المقترحة التي مضى نحو شهرين على تكليف الجملي بتشكيلها واجهت اختبارا عسيرا، لا سيما بعد انفضاض العديد من الأحزاب السياسية على غرار “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” عن دعم الحكومة بسبب رفضهما توجهات رئيس الحكومة المكلف.

وبفشل حكومة الجملي في نيل الثقة، سيكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، شخصية أخرى يختارها لتشكيل الحكومة، وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة.