النوّاب يُؤجل جلستي هذا الأسبوع ويستدعي الحكومة للمساءلة

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن رئاسة مجلس النوّاب أبلغت النوّاب بتأجيل جلستي هذا الأسبوع، وذلك لاستكمال اللجنة التشريعية صياغة ملاحظات أعضاء المجلس حول قانون الانتخاب.

وقال مستشار رئيس المجلس للشئون الإعلامية فتحي المريمي، في تصريحات للوكالة، إن المجلس يستعد الأسبوع القادم لعقد جلساته لمناقشة الحكومة المطلوب مثولها أمام المجلس، بناء على استدعاء الرئيس، وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وعقد مجلس النواب، جلسته الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قِبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب.

وبعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع الجاري.