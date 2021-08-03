النوّاب يُحيل قانون الميزانية للجنة المالية بالمجلس

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس واصل نقاش ومداولة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ولا يزال مستمر في مناقشة مشروع القانون.

وفي نهاية جلسة اليوم، ورد مشروع قانون الميزانية المعدل من قِبل الحكومة بعد أن طلبت التأجيل يوم أمس، وتم تعميم مشروع قانون الميزانية المعدل على أعضاء مجلس النواب وإحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الملاحظات ودراسته.

وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع القانون أكثر من 111 مليار دينار ليبي، وسوف يتم دراسة هذا المشروع وإبداء الملاحظات عليه وإحالته لمجلس النواب، وبذلك عُلِقت الجلسة.