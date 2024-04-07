النوّاب يُطالب حكومة «الدبيبة» بتخفيض العاملين بالخارج بنسبة 50%

طالب مجلس النوّاب من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخفيض عدد العاملين بالخارج بنسبة 50%.

جاء ذلك في خطاب لرئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة ورئيس لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بمجلس النواب عمر علي تنتوش، موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وبحسب نص الخطاب، فإن هذا الطلب يأتي في ظل العجز المتوقع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2024 وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، ووفق للإجراءات التي تتخذها لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة للحد من الإنفاق خاصة بالنقد الأجنبي.

وطالب الخطاب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمخاطبة وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين بالخارج في السفارات والقنصليات بنسبة 50% من عدد العاملين بها وذلك لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لعام 2024 بما يتوافق مع الإيرادات النفطية المتوقعة.