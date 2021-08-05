النيابة العامة: التحقيقات أثبتت حصول موظفين بشركة الكهرباء على رشاوي

أفادت مكتب النائب العام، اليوم الخميس، بأن التحقيقات حول الفساد بالشركة العامة للكهرباء، أثبتت حصول موظفين بالشركة على رشاوي.

وأوضح المكتب في بلاغ صحفي، أنه بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، والتي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في الوقائع المجرمة التي أشير إليها بالبلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من العاملين بإدارة الشركة العامة للكهرباء، باشرت النيابة العامة في التحقيقات حول الواقعة.

وأسفرت الإجراءات المتخذة من قِبل النيابة العامة، عن قيام أدلة صحة معها نسبة ارتكاب المتهمين العاملين بالشركة العامة للكهرباء لجريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام، وجريمة قبول عطية لا حق لهم فيها قدمها لهم مُلاك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح الشركة العامة للكهرباء.

وبإنجاز موضوع التحقيقات، رفع النائب العام الدعوى الجنائية في مواجهة مقترفي الأفعال الموصوفة، وطلب محاكمتهم طبقاً للقيد والوصف المعتمد من قبله.