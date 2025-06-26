النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكب وقائع قتل في العجيلات

أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد (إ. ح. ع)، المتهم بارتكاب ست وقائع قتل في مدينة العجيلات خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.

وأفاد المكتب بأن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق تابع الظروف الملابسة لتلك الوقائع، حيث سجل المحقق ردود المتهم بشأن جرائم القتل المنسوبة إليه، بالإضافة إلى تورطه في تشكيل عصابي يمارس تنظيم أماكن للدعارة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق حقوق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن.

وأوضح المكتب أن المحقق قرر حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بضبط باقي أفراد التشكيل العصابي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.