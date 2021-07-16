النيابة العامة تستجوب مسؤولي شركة الكهرباء المتهمين بتلقي الرشاوي

أفاد قسم الإعلام بمكتب النائب العام، بأنه بناء على المحضر المحال من جهاز الأمن الداخلي قام مكتب النائب العام، باستجواب عدة موظفين ومسؤولين بإدارة الشركة العامة للكهرباء، بسبب إهدارهم للمال العام وتلقي الرشاوي مقابل إبرام العقود.

هذا وانتهت التحقيقات إلى الأمر بحبس مسؤولي الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي، أمس الخميس، إلقاء القبض على موظفين تابعين للشركة العامة للكهرباء يتقاضون رشاوي ومتورطين في فساد مع شركات خاصة.

وأفاد الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي سعيا منه لرفع المعاناة على كاهل المواطن وفى إطار المجهودات التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في إرساء دعائم الأمن القومي في البلاد وفرضه بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل مزعزع لوحدة الوطن واستقراره، وسعياً حثيثًا من عناصر الجهاز للرفع من معاناة المواطن الليبي فيما يتعلق بملف الكهرباء وشبهات الفساد المستشرية داخل الشركة العامة للكهرباء بين بعض المسؤولين الفاسدين وأصحاب الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء.

وبعد استكمال كافة الأدلة والمستندات القانونية التي تثبت تورط المقبوض عليهم، تمكن جهاز الأمن الداخلي من ضبط عدد من المسؤولين المرتشين وأحد السماسرة والمجرمين الكبار الذين باعوا دينهم ووطنهم مقابل الصفقات والمكاسب المادية الضخمة غير آبهين ولا مهتمين بمعاناة الشعب الليبي، بحسب البيان.

وبعد استكمال الاستدلال معهم تمت إحالتهم لمكتب النائب العام والذي أمر بحبسهم على ذمة هذه القضية حتى صدور قرار من المحكمة.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن تحقيقاته لا تزال جارية لتطال الفساد أين ما كان لأجل رفع المعاناة عن المواطن الليبي الكريم دعماً لأمنه واستقراره.

كما أهاب الجهاز بكافة المواطنين التعاون مع الجهاز وتقديم المعلومات الكافية والأدلة والشهادات ضد كل من أجرم في حق الشعب الليبي وتلاعب بأموال وممتلكات الشعب، منوهاً إلى أنه هذا واجب وطني مقدس على الجميع القيام به ويحفظ لهم الجهاز أمنهم وسلامتهم وسرية شهادتهم ومعلوماتهم.