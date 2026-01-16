النيابة تتصدى لشبكة «اتجار بالبشر» في الجنوب

أحالت النيابة العامة في ليبيا، اليوم، متهماً بارتكاب انتهاكات جسيمة طالت المهاجرين على قضاء الحكم، بعد استدلالات دقيقة من منسوبين جهاز الأمن الداخلي والكتيبة 166.

وأوضحت النيابة أن المتهم امتهن مع عناصر تشكيل عصابي تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.

أسفر تدخل النيابة العامة، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي، عن تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، وتعرضوا لأنواع من التعذيب لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

كما كشف التحقيق عن مواقع دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استُهدفوا وقتلوا أثناء محاولتهم الهجرة، ما يعكس حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التشكيل العصابي.

وتم تنفيذ أمر ضبط المتهم (م، ف، ح)، حيث واجهه وكيل النيابة في مكتب النائب العام بنغازي بالوقائع المنسوبة إليه، وأُبلغ برفع ثلاث دعاوى عمومية ضده تتعلق بجرائم قتل المهاجرين والاتجار بالبشر، تمهيداً لإحالته إلى القضاء للفصل في قضيته.

كما أمر المحقق بجمع عينات البصمة الوراثية من جثث المهاجرين، وإجراء كافة متطلبات التشريح، بالإضافة إلى توجيه الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي وملاحقة بقية أفراده.