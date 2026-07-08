النيابة تعلن صدور «حكم الإعدام» لمتّهم بجريمة قتل

أصدرت محكمة جنايات الزاوية حكمًا يقضي بإعدام المتهم م. ص. س، بعد إدانته بارتكاب واقعة قتل عمد بحق المجني عليه عبد الملك عادل الجريو.

وقالت النيابة العامة إن الدعوى العمومية أُقيمت في مواجهة المتهم على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه، موضحة أن المحكمة نظرت القضية خلال جلساتها قبل إصدار حكمها النهائي بإدانة المحكوم عليه وإنزال عقوبة الإعدام قصاصًا بحقه.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الحكم صدر بعد استكمال إجراءات نظر القضية أمام المحكمة المختصة، وفق ما تقضي به القواعد والإجراءات القضائية المعمول بها.

ويأتي الحكم ضمن مسار القضاء في التعامل مع قضايا القتل العمد، حيث تنظر المحاكم المختصة في الوقائع المعروضة أمامها وتصدر أحكامها وفق الأدلة والإجراءات القانونية المعتمدة.

هذا وتختص محاكم الجنايات في ليبيا بالنظر في القضايا الجنائية الكبرى، ومنها قضايا القتل العمد، وتصدر أحكامها بعد استكمال مراحل التقاضي وسماع أطراف الدعوى ودراسة الأدلة المقدمة أمامها.