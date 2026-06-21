النيابة تنجح بملاحقة مسؤول أمني بـ«قضية تعذيب» داخل السجون

أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق عدد من النزلاء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية.

وأوضح المكتب أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤول بعد تلقيها تبليغات من نزلاء أفادوا بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة داخل المؤسسة، الأمر الذي دفعها إلى مباشرة إجراءات التحقيق وملاحقة الوقائع قضائيًا ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية.

ووفقًا لما أورده مكتب النائب العام، انتهت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها إلى إدانة المحكوم عليه، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وأربعة أشهر.

كما تضمن الحكم إفقاد المحكوم عليه أهليته القانونية، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى سنة كاملة عقب انتهاء تنفيذها.

ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القضائية المتصلة بملاحقة الانتهاكات التي تمس حقوق النزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومحاسبة المتورطين فيها وفقًا للقانون.