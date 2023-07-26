النيجر.. احتجاز رئيس البلاد داخل القصر الرئاسي

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر أمنية، أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر، يحتجزون اليوم الأربعاء، الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، في حين قالت الرئاسة النيجرية إن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي في احتجاز الرئيس.

وشاهد مراسل من “رويترز” عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي، وأكدت المصادر الأمنية منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر رئاسي قوله إن وقع “تعبير عن الاستياء من جانب الحرس الرئاسي، وأن محادثات جارية بين قوات الحرس الرئاسي والرئيس بازوم.

وأكد المصدر أن “الرئيس بخير وبصحة جيدة، وهو مع عائلته في المقر”، دون أن ترد حتى الآن معلومات إضافية حول تطورات الأوضاع.

من جهته أعلن الجيش في النيجر عدم دعمه للحرس الرئاسي، مؤكدا جهوزيته لمواجهة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد عضو في المكتب الإعلامي لرئيس النيجر، في تصريح لشبكة “الجزيرة”، بأنه ليست هناك معلومات دقيقة حول ما يجري في العاصمة نيامي.

وقال محمد سيدي حيب الله عضو وحدة الاتصال الإعلامية في رئاسة النيجر، إن الجيش قد يتدخل في الساعات المقبلة لحسم الأوضاع في العاصمة.

وكان الرئيس محمد بازوم قد انتخب رئيسا للنيجر في عام 2021، ليكون أول رئيس للبلاد من أصول عربية.