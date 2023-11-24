الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

دخلت “الهدنة الإنسانية” في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي في القطاع المحاصر، أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وبدأ سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بتوقيت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش) بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وقبلها صعّد الجيش الإسرائيلي من استهدافه لأنحاء القطاع.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.

وستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.