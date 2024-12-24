«الهروج» تدشّن منظومة متطورة لقياس تدفق النفط في «حقل آمال»

دشنت شركة الهروج للعمليات النفطية، “المنظومة الجديدة المتطورة لقياس تدفق النفط، لتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج في حقل آمال النفطي”.

وتتكون المنظومة “من 3 منصات رئيسية، واحدة لقياس النفط المنتج من حقل آمال، وثانية لقياس النفط المستقبل من شركتي الخليج والسرير، وثالثة لقياس النفط المرسل لميناء رأس لانوف للتصدير، كما تعمل بأحدث تقنيات القياس،من خلال منصتين للمعايرة و3 أخريات لأخذ العينات، وغرفة تحكم مركزية حديثة تتيح للمشغل متابعة القياس بدقة”.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومة “تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين عمليات قياس النفط الخام وضمان جودة القياسات وفق أعلى المعايير العالمية”.

الهروج تدشن منظومة متطورة لقياس تدفق النفط بحقل آمال دشنت شركة الهروج للعمليات النفطية، المنظومة الجديدة المتطورة لقياس… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤