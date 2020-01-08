الهلال الأحمر: نتلقى عديد البلاغات من عائلات عالقة بسبب الاشتباكات

قال الناطق باسم الهلال الأحمر طرابلس “أسعد جعفر”، إن البلاغات ترد إليهم تباعاً من طرف العائلات العالقة، الموجودة بمحيط مناطق الاشتباكات والعمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأوضح ” جعفر ” في تصريحات تلفزيونية أن عدد البلاغات التي سُجلت يوم أمس الثلاثاء تصل إلى 67 بلاغ بينها 16 بلاغ استغاثة لعائلات عالقه تريد الخروج من تلك المناطق، أما باقي البلاغات لعائلات تريد مساعدات إنسانية ومواد غذائية وأغطية ومراتب.

ولفت “جعفر” إلى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى بعض العائلات بسبب وقوعها بمناطق الاشتباكات كما لم يتم الوصول إلى هدنة ووقف لإطلاق النار حتى تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول، مشيرًا إلى أن هناك 6 جثامين لم يتم انتشالها قرب طريق السدرة بسبب الاشتباكات منذ أيام.