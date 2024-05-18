الهلال الأحمر يخرج بعض العالقين في مدينة الزاوية

تمكنت الفرق التطوعية في الهلال الأحمر الليبي – فرع الزاوية، من إخراج بعض العائلات التي كانت عالقة اثناء الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بمدينة الزاوية.

وشهدت مدينة الزاوية ليلة أمس وصباح اليوم السبت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تسببت في سقوط عدة قذائف عشوائية على منازل المدنيين، حسب مصادر محلية ومواقع وصفحات إعلامية.

وأعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية توقف الدراسة اليوم، بسبب الاشتباكات الجارية في المدينة، كما عقد الهلال الأحمر فرع الزاوية اجتماعا طارئا، لتوفير ممر آمن لإخراج المدنيين من مناطق الاشتباكات، مناشدا الأطراف المتنازعة الدخول في هدنة، لإخراج العائلات العالقة.