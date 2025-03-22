«الهلال السعودي» يحسم الجدل بشأن التعاقد مع «محمد صلاح»

حسم مسؤولو نادي الهلال، “مسألة التعاقد مع المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

ووفقا للإعلامي السعودي بندر الوقيت، المهتم بأخبار نادي الهلال، ذكر عبر حسابه على منصة “إكس” أن “جميع الأخبار التي تشير إلى أن الهلال يفاوض صلاح غير صحيحة”. وأضاف: “الهلال صرف النظر بشكل نهائي عن صلاح”.

هذا “وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي، ويصبح من حقه الانتقال إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون الرجوع لمسؤولي الريدز، ولم يقم مسؤولو “ليفربول” بفتح باب التجديد مع صلاح وسط تكهنات برحيله عن النادي الإنجليزي الموسم المقبل”.

وكانت أشارت وسائل إعلام منذ شهور إلى “وجود مفاوضات من قبل نادي الهلال مع محمد صلاح للتعاقد معه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا العام الجاري”.

يذكر أن “محمد صلاح” موسما مبهرا مع ليفربول إذ “يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، كما يعد أفضل صانع ألعاب بتقديمه 17 تمريرة حاسمة حتى الآن”.

جميع اخبار ان الهلال الى الان يفاوض صلاح غير صحيحة



الهلال صرف النظر بشكل نهائي عن صلاح .. pic.twitter.com/fWPntV33R8 — بندر الوقيت (@ban_hfc) March 21, 2025