الهلال الليبي يواجه «حوريا كوناكري» الغيني في مستهل مشواره الإفريقي

يستعد فريق الهلال الليبي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره حوريا كوناكري الغيني، مساء السبت، على أرضية ملعب بنغازي الدولي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت ليبيا، في لقاء يعوّل فيه الهلال على دعم جماهيره العريضة التي ستكون حاضرة بقوة لمؤازرة الفريق في عودته القارية.

الهلال بين الطموح والتحدي

يدخل “أزرق بنغازي” اللقاء بمعنويات عالية بعد استعدادات مكثفة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في غينيا. ويعوّل المدرب على خبرة بعض العناصر الدولية والمحترفين، إلى جانب حماس الشباب، لفرض أسلوب هجومي منذ البداية والضغط على دفاع حوريا.

حوريا كوناكري.. خصم صعب

في المقابل، يُعتبر حوريا كوناكري أحد الأندية البارزة في القارة السمراء، إذ يملك سجلاً حافلاً في البطولات الأفريقية، وسبق أن بلغ أدواراً متقدمة في دوري الأبطال والكونفدرالية. الفريق يعتمد على قوة بدنية عالية وسرعة في الهجمات المرتدة، ما يجعل المواجهة بمثابة اختبار حقيقي للهلال.

حضور جماهيري مرتقب

إدارة نادي الهلال دعت جماهيره إلى الحضور المكثف في مدرجات ملعب بنغازي الدولي، لدعم اللاعبين في هذه المحطة المهمة، مؤكدة أن المؤازرة الجماهيرية ستكون “السلاح الأقوى” لدفع الفريق نحو نتيجة إيجابية.

الهدف وضع قدم في الدور المقبل

الفوز في مباراة الذهاب سيُقرّب الهلال الليبي من التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني، ويعزز آماله في مواصلة المشوار القاري بثقة أكبر، في وقت تتطلع فيه الكرة الليبية إلى عودة قوية على الساحة الأفريقية عبر ممثليها.

الهلال الليبي أمام مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، والجماهير تنتظر من الفريق أن يرسم بداية مميزة في رحلة البحث عن إنجاز قاري يُعيد للأندية الليبية بريقها في المحافل الأفريقية.