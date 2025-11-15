الهند.. قتلى وعشرات المصابين بانفجار داخل مركز للشرطة

قُتل سبعة أشخاص وأصيب 27 آخرون جرّاء انفجار وقع داخل مركز للشرطة في منطقة نوغاما بولاية جامو وكشمير شمالي الهند، مساء الجمعة، وفق ما أفاد به تلفزيون NDTV الهندي نقلاً عن مصادر محلية.



وذكرت القناة أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة كانت قد صادرتها السلطات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام، وكانت مخزنة داخل المركز، مشيرة إلى أن التفجير كان قويًا وأحدث دمارًا في أجزاء من المبنى.

وأوضحت المصادر أن معظم الضحايا من أفراد الشرطة والعاملين في الطب الشرعي، إضافة إلى مقتل اثنين من مسؤولي إدارة مدينة سريناغار، فيما لا يزال خمسة من المصابين في حالة حرجة، ما يُرجح ارتفاع عدد القتلى لاحقًا.

وأشارت القناة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الانفجار والتأكد من عدم وجود أي تهديدات إضافية، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا بين الهند وباكستان، مع استمرار عمليات الجيش الهندي لمواجهة محاولات التسلل والتصدي للأنشطة المسلحة في مناطق متفرقة من ولاية جامو وكشمير.