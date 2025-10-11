الهند.. وفاة مأساوية لأسطورة«مستر إنديا 2009»

توفي الممثل ولاعب كمال الأجسام الهندي الشهير فاريندر سينغ غومان، المعروف بلقب “مستر إنديا 2009” ووصيف مسابقة “مستر آسيا”، عن عمر ناهز 42 عاماً إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأفادت تقارير صحفية أن غومان تعرض لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى “فورتيس إسکورتس” لإصابة في كتفه، ما أدى إلى وفاته يوم الخميس الماضي.

وأوضح بيان المستشفى أن غومان جاء لتلقي العلاج بسبب ألم وتقييد في حركة الكتف الأيمن، وكان من المقرر إجراء عملية جراحية، لكنه أصيب باضطراب مفاجئ في نظم القلب، وتم بذل جهود لإنعاشه دون جدوى.

ويُعتبر غومان من أوائل لاعبي كمال الأجسام النباتيين المحترفين في العالم، وحقق العديد من الإنجازات الرياضية التي أكسبته تقديراً واسعاً، كما شارك في عدة أفلام سينمائية أبرزها دور “شاكيل” في فيلم “تايغر 3”.

وتأتي وفاة غومان ضمن سلسلة من حالات الوفاة المفاجئة بين لاعبي كمال الأجسام خلال الأشهر الماضية، حيث توفي عدد من النجوم بسبب مشاكل صحية مفاجئة.

