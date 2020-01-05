الهيئة البرقاوية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم قوات حفتر

قالت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، إنها تابعت ببالغ القلق والأسى مجزرة قتل طلبة الكلية العسكرية بمدينة طرابلس، وحمَّلت قوات حفتر المعتدية المسؤولية الكاملة عن الدماء الزكية التي سالت ليلة البارحة على أرض الكلية العسكرية بمدينة طرابلس، وتعتبرها جريمة قتل بشعة جرمَّتها الشريعة الإسلامية والقانونين والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت الهيئة في بيان لهان الأحد:

وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الدين والقانون والأعراف الاجتماعية وتتعارض مع مساعي الصلح التي تبذل من أجل بناء دولة موحدة تنعم بالاستقرار بعيدة عن حكم الاستبداد والهمجية، ونُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم التي يندى لها الجبين.