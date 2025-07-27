بدعم اليونسكو.. 25 إعلامي يشاركون في دورة تدريبية لتطوير مهارات «تغطية الكوارث»

شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الإعلاميين الليبيين في مجال تغطية الكوارث الطبيعية والأزمات، والتي نظمتها جهات محلية ودولية، من بينها مكتب اليونسكو الإقليمي.

وشارك في الدورة أكثر من 25 إعلاميًا من مختلف مناطق ليبيا، وتهدف إلى رفع كفاءة التغطية الإعلامية خلال الأزمات من خلال التدريب على أساليب التواصل الفعال، والتحقق من المعلومات، وأخلاقيات النشر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير أداء الإعلام الليبي في التعامل مع الكوارث، خاصة في ظل التحديات التي كشفتها كارثة إعصار دانيال، والتي أبرزت الحاجة إلى تدريب الإعلاميين على التغطية الآمنة والمسؤولة أثناء الطوارئ.