خطوة تدريبية نوعية.. الشركة الوطنية تمنح «معهد النفط» حفارة 300 حصان

منحت الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط معهد النفط بأجدابيا حفارة بقدرة 300 حصان من نوع IDECO، لاستخدامها في البرامج التدريبية الميدانية للطلبة، ضمن متطلبات الشق العملي لمناهج التخصصات النفطية والفنية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة بتعليمات مباشرة ومتابعة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، بهدف دعم البرامج التدريبية ورفع كفاءة المتدربين من خلال توفير بيئة عمل واقعية تحاكي ميادين العمل في الحقول النفطية.

وتتيح الحفارة الجديدة للطلبة التدريب العملي المباشر على معدات الحفر الحقيقية، مما يختصر الوقت والجهد ويعزز مهاراتهم في تشغيل وصيانة أجهزة الحفر، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وفق معايير السلامة المهنية، لضمان تخريج كوادر فنية قادرة على الاندماج بسرعة في سوق العمل بمجال الحفر والإنتاج النفطي.