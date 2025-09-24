مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية»

عُقد صباح اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اجتماع موسع بين رئيس المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، ووفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة أنس عيصامي، المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة، بينهم أحمد عمار عضو مجلس الإدارة للمشاريع والاستثمار، ومدير عام المالية، إلى جانب عدد من الإدارات الفنية والمختصة من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين المؤسسة والبنك الإسلامي للتنمية في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها، مع التركيز على تعزيز الشراكة في مجالات متعددة تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والاقتصادية.

كما ناقش الحضور فرص مساهمة البنك في تمويل المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة، مما يفتح المجال لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الإدارات الفنية للطرفين، بهدف وضع آليات واضحة وفعّالة للتعاون، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع النفطي.