الوطنية للنفط تراجع أداء شركاتها وتناقش ميزانية 2026

تتواصل اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، لمراجعة وعرض نشاط الشركات خلال عام 2025، إلى جانب مناقشة برامج العمل والميزانيات التقديرية للعام 2026.

وشملت اجتماعات اليوم عددًا من الشركات الرئيسية في القطاع النفطي، في مقدمتها شركة الواحة للنفط، التي تُعد ثاني أكبر شركة عاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، حيث حققت الشركة معدلات إنتاج مرتفعة بلغ متوسطها نحو 354 ألف برميل يوميًا خلال عام 2025، وارتفع الإنتاج إلى نحو 365 ألف برميل يوميًا في سبتمبر من العام نفسه، مدعومًا بخطط تطويرية وحفر آبار جديدة أسهمت في زيادة تراكمية تجاوزت 40 ألف برميل.

كما ناقشت الجمعية العمومية أعمال الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، الذراع الخدمي واللوجستي للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تتولى دعم العمليات النفطية ورعاية الكوادر البشرية في مختلف المواقع، بما في ذلك المناطق النائية والظروف التشغيلية الصعبة.

وتضمن جدول الأعمال كذلك استعراض نشاط شركة البريقة لتسويق النفط، المسؤولة حصريًا عن توزيع وبيع المنتجات النفطية والغاز المسال في جميع أنحاء ليبيا. وجرى تسليط الضوء على دورها الاستراتيجي في إدارة شبكة واسعة تضم أكثر من 25 مستودعًا رئيسيًا وفرعيًا، وتشغيل مراكز تزويد الوقود في جميع المطارات الليبية، إلى جانب توفير ملايين أسطوانات غاز الطهي سنويًا، وإنتاج وتوزيع الزيوت والمنتجات الكيماوية تحت علامتها التجارية.

وفي السياق ذاته، ناقشت الاجتماعات أداء شركة مليته للنفط والغاز، إحدى أكبر الشركات المشغلة في ليبيا، حيث يبلغ إنتاجها اليومي نحو 384 ألف برميل نفط مكافئ، إضافة إلى إنتاج حوالي 380 طنًا من الكبريت يوميًا. كما استعرضت الشركة نشاط مجمع مليته الصناعي الواقع شرق مدينة زوارة، والذي يضم مرافق متكاملة لمعالجة النفط والغاز والتخزين والتصدير.