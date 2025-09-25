الوطنية للنفط تعقد اجتماعاً موسعاً مع اللجان والمديرين الماليين بالشركات التابعة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء لجان الإدارة المالية ومديري الإدارات المالية بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية ومديري الإدارات التابعة لها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة على الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارات المالية في دعم خطط المؤسسة وتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الإدارات المالية بالمؤسسة والشركات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة الموارد.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والإجراءات المحاسبية الموحدة، إلى جانب مناقشة آليات متابعة تنفيذ خطط الإنفاق المعتمدة، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، والعمل على تطوير وتوحيد النظم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها الإدارات المالية، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف القطاع النفطي في ظل المتغيرات الراهنة.