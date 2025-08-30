الوطنية للنفط تعلن تسجيل معدلات إنتاج قياسية من النفط والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع في معدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام، حيث بلغ الإنتاج 1,400,149 برميل يومياً. كما سجلت معدلات إنتاج المكثفات 53,607 برميل، فيما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.546 مليار قدم مكعب.

وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على استقرار وتزايد قدرة قطاع النفط على تلبية احتياجات السوق العالمية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع. وواصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها لتحسين الإنتاج والزيادة في القدرة الإنتاجية للمحروقات على مدار الأشهر الماضية.

يذكر أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز.