«الوطنية للنفط» تُعلن عودة شركة نمساوية لاستئناف العمليات الاستكشافية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، عن عودة شركة (OMV) النمساوية لاستئناف عمليات الحفر الاستكشافية في ليبيا في شهر فبراير المقبل في عام 2024م

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني لإدارة الاستكشاف ,بالمؤسسة الوطنية للنفط مع ممثلي الشركة النمساوية, كما تم مناقشة برامج العمل المزمع تنفيذها العام المقبل، خاصة بعد أن رفعت الشركة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط على فيسبوك.

يشار أن شركة “او ام في” (OMV Aktiengesellschaft) تقوم إنتاج وتسويق النفط والغاز، وكذلك الحلول الكيميائية مع عائدات مبيعات المجموعة البالغة 17 مليار يورو،تمتلك شركة أو أم في قاعدة قوية في وسط وشرق أوروبا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور سابق لها، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 206 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يومياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.