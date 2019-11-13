«الوطنية للنفط» تُنفذ عددًا من مشاريع التنمية المستدامة ببلديات الواحات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قيام إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة خلال الأسبوع الماضي بتدشين عدد من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات، من ضمنها استكمال مدرسة لما يقارب 300 طالب ببلدية اجخرة، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وإجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.

جاء ذلك في إطار زيارة ميدانية قامت بها الإدارة إلى منطقة الواحات من 2 إلى 5 نوفمبر 2019، اجتمع خلالها مختار عبد الدائم، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، برؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة، وذلك لمناقشة والاطلاع على حسن سير المشاريع الأخرى التي تُشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات، بما في ذلك تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي، وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء.

وبحسب منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذه الزيارة تزامنت مع استكمال أشغال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية إجدابيا، وهو مشروع قامت المؤسسة بتمويله والإشراف عليه استجابة للنداءات التي تقدّم بها رؤساء المجالس البلدية بكل من جالو وأوجلة واجخرة، نظرا للحالة المتردية التي كان عليها الطريق، ولما كان يشكّله من خطر على حياة المواطنين، بحسب مؤسسة النفط.