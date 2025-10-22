الوطنية للنفط ووزارة البيئة تبحثان التعاون بالحد من التلوث

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز الشرطة البيئية، مع وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي، ورئيس جهاز الشرطة البيئية اللواء مصطفى محمد القديم، بحضور عدد من المسؤولين بإدارة عمليات الأمن البيئي والشؤون القانونية.

وخُصص اللقاء لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة البيئة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحد من التلوث الناتج عن العمليات النفطية.

واستعرضت المؤسسة خلال الاجتماع ما تبذله من جهود في مجال تقليل الانبعاثات الغازية، ضمن استراتيجية الحرق الصفري التي تنفذها وفق خطة مدروسة، تهدف للوصول إلى أعلى معايير الاستدامة البيئية.

كما تناول اللقاء التحديات المرتبطة بـمعالجة المياه المصاحبة للعمليات النفطية، والتسربات في خطوط النفط والغاز، وتأثير البنية التحتية القديمة على الأداء البيئي.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على استمرار الفرق الفنية في العمل على تجاوز الصعوبات البيئية، وتقليل الآثار السلبية لأنشطة القطاع، مشددًا على حرص المؤسسة على الالتزام بمعايير السلامة البيئية ودراسة الأثر البيئي لمشاريعها من خلال جهات معتمدة من وزارة البيئة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي المؤسسة لتوثيق التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة البيئية، ودعم التوجه الوطني نحو تحقيق تنمية مستدامة متوازنة بين القطاع الصناعي والحفاظ على البيئة.