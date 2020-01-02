الوفاق.. ترد على تغريدة ترامب بشأن بنغازي

وزارة الخارجية ترد على تغريدة ترامب “لن تكون هناك بنغازي ثانية في العراق” [ليبيا المختار]

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إنها لاحظت الزجّ باسم مدينة بنغازي على خلفية الاعتداء المشين والمدان الذي أودى بحياة السفير الأمريكي الراحل كريس ستيفنز في سبتمبر عام 2012 وعدد من زملائه، وذلك في سياق متابعة الأخبار حول الأحداث الجارية بشأن مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وخلال بيان منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “إدارة الإعلام الخارجي”، أضافت: “إن وزارة الخارجية تعيد تأكيد موقف دولة ليبيا المبدئي بإدانة وشجب أي اعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية أو أعضائها أينما كان حول العالم، وفقا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المعتمدة”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب، مساء الثلاثاء، تغريدة له عبر موقع “تويتر” قائلاً: “مناهض بنغازي!” في إشاره منه لمنع تكرار سيناريو الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي الذي قتل فيه السفير كريستوفر ستيفنز عام 2012.

وقبل تغريدة ترامب، غرّد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: “أنا فخور جدًّا بالرئيس ترامب، لقد تصرف بحزم في مواجهة التهديدات ضد سفارتنا في بغداد، لقد وجه رسالة إلى العالم: لن تكون هناك بنغازي ثانية في العراق”