الوكالة الأمريكية للتنمية تدخل في شراكة مع المصرف المركزي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن دخولها في شراكة مع مصرف ليبيا المركزي، لزيادة الإقراض في ليبيا.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنها دخلت في شراكة مع المصرف المركزي لتطوير مسح لتقييم الآثار المترتبة على إقراض البنوك التجارية وتحليل الاتجاهات المتعلقة بالتدفق الائتماني.

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن هذا الأمر سيساعد ليبيا على زيادة الإقراض وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.

To increase lending in #Libya, @USAID partnered with the Central Bank to develop a survey assessing what impacts commercial banks’ lending and analyze trends regarding credit flow. This will help Libya increase lending and diversify its economy which is heavily dependent on oil. pic.twitter.com/AWkpN8ZAuS

— USAID Middle East (@USAIDMiddleEast) September 22, 2022